Режим ЧС, введенный в Билибинском районе Чукотки из-за пожаров, отменили

ТАСС, 10 августа. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в июле в удаленном Билибинском районе Чукотки из-за лесных пожаров, отменен. Об этом сообщили ТАСС в окружном правительстве.

"В настоящий момент на Чукотке действуют четыре лесных пожара, но ни один из них не угрожает населенным пунктам. Все термоточки в Билибинском районе, из-за которых в июле был введен специальный режим, потушены, поэтому режим ЧС снят", - уточнили в правительстве региона.

Всего с начала пожароопасного сезона на Чукотке было обнаружено 78 очагов на общей площади более 200 тыс. га, 74 из них в настоящий момент ликвидированы.