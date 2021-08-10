Площадь лесных пожаров в России сократилась за сутки на 220 тыс. га

ТАСС, 10 августа. Общая площадь пожаров на землях лесного фонда в России за сутки уменьшилась на 13% или на 220 тыс. га. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Авиалесоохраны. Более 90% площади пожаров по-прежнему приходится на Якутию.

На утро понедельника в России действовало 176 лесных пожаров на площади 1 793 210 га.

"За прошедшие сутки 9 августа 2021 г. в России лесопожарными силами ликвидировано 33 лесных пожара на площади 254 105 га. На 00:00 мск 10 августа 2021 г. на территории Российской Федерации действовало 196 лесных пожаров на площади 1 572 967 га, по которым проводились работы по активному тушению",- говорится в сообщении.

Сильнее всего горят леса в Республике Саха (Якутия), здесь площадь возгораний составляет 1,41 млн га. Также много пожаров в лесах Иркутской области - 111 629 га. Значительные площади горят в Красноярском крае (6 764 га), Республике Башкортостан (3 105 га), Костромской области (2 000 га) и Чукотском автономном округе (3 944 га). Небольшие участки горят в Вологодской, Оренбургской, Свердловской, Челябинской, Нижегородской и Томской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе.

На тушении задействовано 8 697 человек, 1 514 единицы техники, 39 воздушное судно на мониторинге и еще 26 на тушении. Пожароопасный сезон открыт во всех субъектах Российской Федерации, режим ЧС действует в девяти субъектах. Особый противопожарный режим введен в 60 регионах.