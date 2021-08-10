Превышение ПДК по пыли и азоту из-за якутских пожаров выявили в Бурятии

ТАСС, 10 августа. Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия выявило превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) мелкодисперсной пыли и азота в Улан-Удэ, сообщает ведомство во вторник. Причиной загрязнения называют лесные пожары, бушующие на территории Якутии и Иркутской области.

"За 9 августа 2021 отобрано 62 пробы воздуха в населенных пунктах <…>. Из них в четырех пробах атмосферного воздуха установлено превышение предельно допустимых концентраций по мелкодисперсной пыли РМ 2,5 до 1,8 ПДК и диоксиду азота до 1,2 ПДК на территории Улан-Удэ. Кроме того, в одной пробе установлено превышение предельно допустимых концентраций по взвешенным веществам до 1,8 ПДК в селе Баргузин Баргузинского района", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на территории республики действующих очагов лесных пожаров не зарегистрировано, однако наблюдается задымление в некоторых населенных пунктах из-за переноса дыма от лесных пожаров с территории Республики Саха (Якутия) и Иркутской области.

Всего за пожароопасный период исследовано 373 пробы атмосферного воздуха. В Бурятии в 11 пробах ведомство установило превышение предельно допустимых концентраций по содержанию диоксида азота, взвешенным веществам и мелкодисперсной пыли.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ, с 1 июля жителям запрещено посещать леса. По данным на утро вторника, в республике действуют лесные пожары на площади 1,41 млн га. В Иркутской области горят леса на 111 629 га.