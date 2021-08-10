В Амурской области количество подтопленных домов снизилось на 28

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 августа. /ТАСС/. Более 150 домов остаются подтопленными в Амурской области. Больше всего по-прежнему в Белогорске, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"В Приамурье подтоплено 152 жилых дома, в Белогорске - 72", - говорится в сообщении. За сутки вода ушла из 28 домов.

Кроме того, вода продолжает стоять на 1393 приусадебных участках, за сутки вода ушла с 31 участка. Частично подтоплены 40 участков автомобильных дорог, без автомобильного сообщения остается 31 населенный пункт. На ликвидации последствий задействована группировка общей численностью 785 человек, 258 единицы техники.

"Организованы четыре лодочных переправы в селе Александровка Зейского района, селе Иннокентьевка , селе Северное Архаринского района, селе Смоляное Ромненского муниципального округа", - сообщает пресс-служба ведомства.

В Амурской области сейчас проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками, в регионе продолжает действовать режим ЧС межрегионального характера. Вода повредила порядка тыс. жилых домов, 351 км дорог, 19 мостов, 88 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 6,3 млрд рублей.