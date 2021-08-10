Экстренное предупреждение объявили в трех районах Колымы из-за угрозы лесных пожаров

ТАСС, 10 августа. Спасатели объявили на 10-13 августа экстренное предупреждение в трех районах Магаданской области в связи с высокой пожарной опасностью. Об этом сообщили во вторник журналистам в пожарно-спасательном центре Колымы.

"Объявлено предупреждение на 10-13 августа 2021 года. Наибольший риск возникновения ЧС до муниципального уровня, обусловленный природными пожарами, существует в Ольском, Сусуманском и Хасынском городских округах", - сказали в центре.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Магаданской области, в перечисленных районах региона наблюдается высокая пожарная опасность IV класса. Жаркой погоды сейчас там нет, температура воздуха держится на отметке около +13 градусов. Основными источниками лесных пожаров в регионе являются сухие грозы и ветер.

Пожароопасный сезон в Магаданской области в этом году официально начался 14 мая. Он подразумевает запрет на использование открытого огня, включая проведение пожароопасных работ. Необходимо убирать за собой мусор, поскольку он может стать причиной возгорания. Предусматривается ужесточение ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. В 2020 году на территории Магаданской области были зафиксированы одни из самых крупных в России лесных пожаров. В 2021 году такой ситуации не было, но также горели леса.