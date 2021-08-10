В Нюрбинском районе Якутии 13 муниципалитетов обязали проложить минерализованные полосы

ЯКУТСК, 10 августа. /ТАСС/. Прокуратура Нюрбинского района в судебном порядке обязала 13 муниципалитетов устранить нарушения закона о защите населения и территорий от лесных пожаров. Об этом сообщает во вторник пресс-служба региональной прокуратуры.

"Установлено, что в нарушение требований указанного законодательства на территории 13 муниципальных образований вокруг населенных пунктов не проложены противопожарные минерализованные полосы. Прокуратура внесла главам муниципальных образований представления об устранении нарушений, инициировала привлечение их к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ "Нарушение требований пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

При этом в установленный срок главы муниципальных образований не устранили нарушения. "В связи с этим прокуратура в судебном порядке возложила на них обязанность по созданию минерализованных полос вокруг населенных пунктов. В настоящее время судебные решения находятся на стадии исполнения под контролем прокуратуры района" - добавили в прокуратуре.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ, с 1 июля жителям запрещено посещать леса. В лесах региона объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального характера, также с 8 августа введен режим ЧС в связи с переходом лесных пожаров на территорию населенных пунктов.