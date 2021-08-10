В Иркутской области возбудили уголовное дело об истязании детей в интернате

ИРКУТСК, 10 августа. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело по факту применения физической силы к воспитанникам школы-интерната. Задержаны четверо сотрудников учреждения, сообщила во вторник пресс-служба управления СК России по Иркутской области.

"5 августа несколько воспитанников государственного общеобразовательного казенного учреждения "Школа-интернат р. п. Квиток" заявили в полицию, что сотрудники учреждения применяли к ним физическую силу. <…> По данному факту <…> возбуждено уголовное дело. Следователями СК задержаны заместитель директора по воспитательной работе, два воспитателя и медицинская сестра", - говорится в сообщении.

Со слов подростков, к ним применили наказание из-за самовольного ухода из интерната. Установлен факт причинения телесных повреждений троим воспитанникам. По инициативе органов следствия задержанные сотрудники отстранены от должности. В зависимости от роли каждого, им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия", ст. 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ "Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего".

В школе-интернате поселка Квиток воспитываются сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.