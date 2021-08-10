В Еврейской автономии число подтопленных паводками приусадебных участков достигло 41

ТАСС, 10 августа. Паводки в Еврейской автономной области (ЕАО) за сутки подтопили 14 приусадебных участков. Всего в регионе подтоплен 41 участок, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС по ЕАО.

"В результате подъема уровня воды в реке Амур в четырех муниципальных образованиях, трех населенных пунктах подтоплен 41 приусадебный участок, семь участков автомобильных дорог общей протяженностью 3 150 м и 6 440,7 га сельскохозяйственных земель", - говорится в сообщении.

Уровень воды в Амуре за сутки поднялся на 11 см у села Нагибово, на 21 см у села Пашково. Как уточнили в ведомстве, на всех гидропостах ЕАО по реке Амур уровень воды выше критерия опасного гидрологического явления, при этом пик паводка ожидается с 11 по 18 августа.

В мероприятиях по защите региона от паводков задействован 431 человек и 78 единиц техники.