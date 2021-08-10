В ДТП на трассе в Хабаровском крае погиб ребенок

ХАБАРОВСК, 10 августа. /ТАСС/. В аварии на трассе Лидога - Ванино в Хабаровском крае погиб ребенок, еще двое получили травмы. Об этом сообщила Госавтоинспекция Хабаровского края на своей странице в Instagram.

"На 262 км а/д Лидога - Ванино водитель, управляя автомобилем Toyota Aqua, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем Subaru Forester. В Subaru находились трое несовершеннолетних пассажиров: девочка 15 лет погибла на месте ДТП", - говорится в сообщении.

Уточняется, что еще двое детей получили травмы, их везут в центральную районную больницу в село Троицкое.