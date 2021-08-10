Шестнадцатилетняя девушка погибла в ДТП в Новой Москве, не справившись с управлением

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Шестнадцатилетняя девушка не справилась с управлением автомобилем и погибла, наехав на бордюр. Трое ее пассажиров получили травмы. Авария произошла на Калужском шоссе, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

"На 36 км Калужского шоссе в районе п. Десеновское в Новой Москве около 4 часов утра 16-летняя девушка, не имея права управления транспортным средством, села за руль автомобиля ВАЗ 21140, в ходе движения наехала на бордюрный камень. В результате машина перевернулась, [девушка] погибла на месте, трое пассажиров в возрасте 18, 21 и 23 лет госпитализированы", - говорится в сообщении.

Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних.