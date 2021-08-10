После избиения пенсионерки-ветерана в Екатеринбурге возбудили уголовное дело

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после избиения 95-летней пенсионерки сиделкой в Екатеринбурге. Об этом сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, сиделка, представитель частной компании, причинила женщине телесные повреждения. По данным местных СМИ, сиделка отказалась измерить давление ветерану Великой Отечественной войны, а после избила ее.

Об инциденте стало известно 7 августа. Женщина является ветераном труда, у нее зафиксировали многочисленные ушибы.