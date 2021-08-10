В Канберре в ходе акции экологических активистов задержали восемь человек

СИДНЕЙ, 10 августа. /ТАСС/. Восемь человек были задержаны в Канберре в ходе акций протеста природозащитного движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания") у здания федерального парламента страны. Об этом во вторник сообщила полиция Австралийской столичной территории.

"Утром 10 августа 2021 года полиция прибыла на место происшествия после сообщения о двух акциях протеста у здания федерального парламента [в Канберре], где активисты нанесли на стены граффити, приклеили себя к мостовой и подожгли детскую коляску", - указано в сообщении сотрудников правоохранительных органов. Также в полиции сообщили, что во время протестов за нарушение общественного порядка и вандализм были арестованы две женщины и шесть мужчин, оказавшихся активистами природоохранного движения Extinction Rebellion.

В австралийском отделении движения сообщили, что прошедшая в Канберре акция была проведена для того, чтобы "обратить внимание властей Австралии на чрезвычайную климатическую ситуацию и последствия глобального потепления, которые унаследуют наши дети". "Данные доклада МГЭИК [Межправительственной группы экспертов по изменению климата] говорят о том, что у нас уже нет времени, а наше правительство бездействует. Наша планета в огне, но у них нет плана спасения", - отметили в Extinction Rebellion Australia.

Премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что протестующие ответят за свои поступки в соответствии с австралийским законодательством, как и другие правонарушители, вне зависимости от их взглядов на климатические проблемы.

"То, что произошло, глубоко противоречит добросердечной природа австралийцев, которые, конечно, обеспокоены вопросом [изменения климата]. Однако они не имеют никакого отношения к этому и другим эгоистичным протестам по всей стране", - подчеркнул он.