Сель смыл палатку с двумя людьми в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 августа. /ТАСС/. Селевой поток смыл палатку с двумя людьми в Северной Осетии: пострадал мужчина, женщину унесло в реку, информации о ней нет. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС.

"Сегодня в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания поступила информация от очевидцев о том, что в 5 км выше от пограничного поста на тропе на гору Казбек селем смыло палатку с двумя людьми", - говорится в сообщении.

Пострадавшему мужчине первую помощь оказали очевидцы. По его словам, селем смыло в протекающую рядом реку Геналдон женщину. На данный момент информации о ней нет.

На место выдвинулись шесть человек и одна единица техники северо-осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Из-за схода селя остается закрытой для проезда Трансквказская магистраль. Неблагоприятный погодный прогноз (сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с) сохраняется и на текущие сутки.