В больнице Петербурга мужчина напал с ножом на двух пожилых пациентов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Пациент напал с ножом и нанес травмы двум пенсионерам в больнице в Санкт-Петербурге, проводится проверка. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В коридоре первого нейрохирургического отделения находящийся на лечении 50-летний гражданин во время внезапно возникшего конфликта нанес ножевые ранения потерпевшим, после чего был задержан сотрудниками больницы. С места происшествия изъят нож", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сообщение об инциденте поступило в полицию в понедельник. В ходе разбирательства было установлено, что само нападение произошло 8 августа около 22:00 мск в больнице в Московском районе города. У пострадавших врачи зафиксировали резанные раны различных частей тела. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.