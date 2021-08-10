Владелец батута, на котором пострадали дети в Улан-Удэ, получил условный срок

ТАСС, 10 августа. Октябрьский районный суд Улан-Удэ приговорил владельца батута, на котором в 2019 году пострадали шестеро детей, к трем годам лишения свободы условно, сообщается на сайте суда.

Днем 30 мая 2019 года в центре Улан-Удэ резкий порыв ветра поднял батут, когда на нем играли дети. Травмы получили шестеро детей в возрасте от трех до семи лет. Сразу после происшествия было возбуждено уголовное дело. Фигурантом стал владелец надувного батута, также следственные органы провели проверку в отношении должностных лиц Гостехнадзора, допустивших к работе батут.

"Суд признал владельца батута виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ, то есть в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком три года", - говорится в сообщении.

Кроме того, суд пришел к выводу об отсутствии в действиях инспектора Гостехнадзора, выдавшего свидетельство о регистрации аттракциона, составов преступлений и постановил в отношении него оправдательный приговор.