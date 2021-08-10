Площадь горения в мордовском заповеднике сократилась до 20 га

ТАСС, 10 августа. Площадь активного горения в заповеднике в Мордовии сократилась с 50 до 20 га, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Мордовии.

"Общая площадь, пройденная пожаром на территории заповедника, составляет приблизительно 4 300 га. Площадь активного горения сократилась до 20 га", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что площадь активного горения на территории заповедника в Мордовии составляет 50 га. Огонь распространялся на территорию Нижегородской области, но накануне все ранее зафиксированные очаги горения в этом регионе ликвидировали. Угрозы населенным пунктам Нижегородской области и Мордовии нет. Эвакуация не требуется.

В тушении принимают участие более 1 300 человек и более 300 единиц техники, привлечена авиация и пожарные поезда.

Мордовский государственный природный заповедник создан 5 марта 1936 года. Его площадь превышает 32,1 тыс. га. В заповеднике встречаются редкие животные и растения, занесенные в Красную книгу России.