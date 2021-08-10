Суд в Белгороде оправдал медсестру по делу об убийстве мужа

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Белгородский областной суд оправдал медсестру, обвиняемую в убийстве парализованного мужа, на основании ранее вынесенного вердикта коллегии присяжных, сообщила во вторник пресс-служба суда.

Коллегия присяжных заседателей в Белгородской области 6 августа единогласно вынесла оправдательный вердикт по делу об убийстве медсестрой своего частично парализованного мужа. "Суд постановил оправдательный приговор на основании оправдательного вердикта, вынесенного коллегией присяжных заседателей. За оправданной признано право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием", - говорится в сообщении.

По данным суда, у местного жителя более 20 лет назад произошел инсульт, после чего парализовало левую половину тела. Ухаживала за мужчиной, который не мог самостоятельно передвигаться и принимать пищу, его жена, работавшая медсестрой. В ноябре, после ухудшения состояния его здоровья, женщина его задушила.