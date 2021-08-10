СК проверит обстоятельства обрушения в здании филармонии в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Следователи организовали проверку по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ после обрушения стены здания, находящегося на реконструкции, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю. По данным регионального главка МЧС, инцидент произошел в здании филармонии.

"Организована процессуальная проверка по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ (ст. 216 УК РФ). <…> В рамках проверки устанавливаются сведения о заказчике и исполнителе работ, выполненных объемах реконструкции, причиненном ущербе", - отметили в пресс-службе, добавив, что на место выехала следственная группа.

По предварительным данным, при ведении работ была повреждена несущая стена здания, отметили в пресс-службе. Пострадавших при обрушении нет.

Организована также проверка исполнения требований законодательства об охране объектов культурного наследия, сообщила старший помощник прокурора Крыма Дарья Бирюк. Надзорный орган даст оценку исполнению законодательства при проведении реконструкции, действиям госучреждения, в чьем ведении находится объект культурного наследия. Также будет дана оценка соблюдению требований законодательства со стороны властей по сохранению здания филармонии.

Ранее во вторник власти Симферополя сообщали об обрушении стены объекта на улице Пушкинской в центре Симферополя. Позднее в Главном управлении МЧС России по Республике Крым уточнили, что инцидент произошел в здании филармонии, которое находится на реконструкции. Квартал с целью безопасности граждан оцеплен сотрудниками МВД и МЧС. На базе регионального главка МЧС организована работа оперативного штаба. В ликвидации последствий обрушения принимают участие 45 человек, задействовано 12 единиц техники.