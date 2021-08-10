В Красноярске возбудили уголовное дело после обрушения стены на парковке

КРАСНОЯРСК, 10 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после обрушения подпорной стены на парковке в Красноярске. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

В пятницу подпорная стена обрушилась в Красноярске, под завалами оказались пять машин. "По факту обрушения строительной конструкции около многоквартирного жилого дома возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - сообщили в СК.

По данным мэрии, комиссия по оценке технического состояния зданий и сооружений администрации Советского района в конце июня выявила, что состояние этой подпорной стены вызывает опасения. Собственникам земельных участков, на которых расположена подпорная стена, направлены уведомления о необходимости в кратчайшие сроки ограничить доступ к аварийному участку. Владельцу земли и арендатору участка настоятельно рекомендовали закрыть автостоянку до получения заключения экспертной организации.

По предварительным данным, подпорная стена была возведена застройщиком при строительстве многоквартирного жилого дома. Застройщик отрицает свою причастность к возведению стены.