В Тульской области 30 тыс. человек остались без воды

ТУЛА, 10 августа. /ТАСС/. Холодное водоснабжение ограничено в домах почти половины жителей города Донского Тульской области из-за прорыва трубопровода на Михайловском водозаборе. Коммунальные службы приступили к ремонтным работам, сообщила пресс-службе горадминистрации.

"В связи с порывом водовода (500 мм) на Михайловском водозаборе с 09:00 в микрорайоне Центральный ограничено холодное водоснабжение. В настоящий момент ведутся ремонтные работы", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, в зоне ограничения находится около 30 тыс. жителей.

Город Донской находится в 65 км от Тулы, общая численность населения составляет около 62 тыс. человек.