В подмосковном поселке Ильинском-Усово из-за прорыва газопровода произошел пожар

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Пожар произошел после повреждения газопровода во время строительных работ в подмосковном поселке Ильинское-Усово, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В Ильинском-Усово на стройке произошло повреждение подземного газопровода и факельное возгорание. В настоящее время факел отсутствует, горят бытовки и трактор на площади 100 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Как было установлено, рабочие повредили газопровод высокого давления диаметром 40 см, находившийся на глубине 1 м.

В пресс-службе областного главка МЧС РФ агентству подтвердили информацию о возгорании бытовок. По предварительным данным, пострадавших нет.