Пограничники обнаружили 5,8 тонны камчатского краба и лосося в частных домах Приморья

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю обнаружили на территории частных домов в Усть-Соболевке Тернейского района 5,8 тонны незаконно добытого камчатского краба и лососевых видов рыб. Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, четыре человека проверяются на причастность к преступлению.

"В пяти рефрижераторных установках, расположенных на территории частных домовладений, обнаружено и изъято более 5,8 тонны краба камчатского и рыбы лососевых видов без документов, подтверждающих законность их происхождения. Выявлены четыре гражданина РФ, возможно, причастные к указанной противоправной деятельности", - сообщили в ЦОС.

Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.