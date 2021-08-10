Пожар в Воронежском биосферном заповеднике локализован на площади 30 га

ТАСС, 10 августа. Пожарные локализовали на площади 30 га пожар в Воронежском государственном биосферном заповеднике на его участке в Липецкой области. Об этом сообщил ТАСС директор заповедника Анатолий Тарасов.

"Пожар сегодня локализован на площади 30 гектаров. Начался он с линейного объекта - высоковольтной линии электропередачи, [огонь] пошел по травянистой растительности, там трава метров 200, раздувало как в трубу - было сухо и очень сильный ветер - и зашел пожар в заповедник", - сказал он.

В Липецкой области установилась жаркая погода, в течение нескольких дней температура превышает 33 градуса, без существенных осадков, ветер до 13 м/с. Тарасов добавил, что представители регионального управления Госпожнадзора устанавливают точную причину возгорания.

В понедельник около 10:00 мск в Воронежском природном биосферном заповеднике возник пожар на площади 30 га, в трех километрах от села Беляево Усманского района Липецкой области, погибших и пострадавши нет. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области, в настоящее время к борьбе с пожаром в заповеднике привлечено 67 человек и 27 единиц техники.

Воронежский государственный природный биосферный заповедник был создан для сохранения популяции бобров в 1923 году. Он расположен на площади более 31 тыс. га на территории Воронежской и Липецкой областей. В 1985 году заповедник получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО, с 2011 года в нем реализуется программа по увеличению популяции европейского благородного оленя, сейчас насчитывается около 120 особей.