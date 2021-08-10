На Алтае обнаружили останки, которые могут принадлежать пропавшей семь лет назад школьнице

БАРНАУЛ, 10 августа. /ТАСС/. Останки костей и вещи, которые могут принадлежать пропавшей в 2014 году 11-летней школьнице из Новоалтайска, обнаружили в реке Черемшанка, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Алтайскому краю во вторник.

В марте 2014 года ученица школы №12 Новоалтайска ушла после занятий и пропала. В регионе были развернуты масштабные поиски с участием волонтеров, спасателей, водолазов, полицейских. Спустя несколько дней на дне местной реки была обнаружена сумка с телефоном, по приметам похожие на ее личные вещи. Для организации поисков в регионе даже перекрывали две реки, однако с тех пор результатов больше не было. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

"Днем 9 августа 2021 года в реке Черемшанка в городе Новоалтайске обнаружены останки костей и личные вещи человека. По данному факту организована доследственная проверка. Следователями для установления личности, в том числе с целью проверки принадлежности костных останков пропавшей в марте 2014 года школьницы назначен комплекс исследований, в том числе экспертиза ДНК", - сказали в пресс-службе.

Дело о пропаже школьницы было возбуждено по п."в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").