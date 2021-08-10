СК возбудил уголовное дело после смерти девочки в стоматологической клинике в Тольятти

САМАРА, 10 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту смерти ребенка в частной стоматологической клинике в Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Самарской области.

"Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области в связи со смертью ребенка в одной из частных стоматологических клиник города Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

По версии следователей, 8 августа в одной из частных стоматологических клиник города Тольятти девочке 2011 года рождения проводили лечение с применением аппарата для ингаляционной анестезии. После отключения подачи наркоза медики зафиксировали у ребенка нарушение сердечного ритма. Реанимационные мероприятия результата не дали, врачи зафиксировали клиническую смерть.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначен комплекс экспертиз, изъята необходимая документация, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Прокуратура Самарской области также организовала проверку по факту ЧП. "На месте происшествия для координации правоохранительных органов выезжал исполняющий обязанности прокурора Центрального района города Тольятти Виктор Калгин. Прокуратурой взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по ч. 2 ст. 109 УК РФ", - сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства. Прокуратура также организовала проверку соблюдения требований законодательства о здравоохранении.