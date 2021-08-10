В Швеции судят иранца, подозреваемого в участии в казнях политзаключенных в 1988 году

СТОКГОЛЬМ, 10 августа. /ТАСС/. Стокгольмский окружной суд начал во вторник слушание дела 60-летнего гражданина Ирана Хамида Нури, который подозревается в участии в казнях сотен иранских политзаключенных в 1988 году. Об этом сообщает агентство TT.

Обвиняемый находится под арестом с ноября 2019 года. По словам прокурора Линдхоффа Карлесона, ему инкриминируется совместное с другими сознательное участие в казнях в конце лета 1988 года. В частности, он обвиняется в том, что решал, кто из заключенных должен был предстать перед некоей судебной комиссией, уполномоченной выносить смертные приговоры.

Прокурор зачитал имена 110 узников тюрьмы Гохардашт в окрестностях Тегерана, в участии в казнях которых подозревается подсудимый. Ключевым для стороны обвинения в доказательстве нарушения подсудимым международного гуманитарного права является вопрос о том, происходили ли эти казни в ходе войны между Ираном и Ираком, или же они имели место во время внутреннего конфликта в самом Иране.

В конце лета 1988 года по всему Ирану было казнено 5 тыс. человек. Это произошло по приказу аятоллы Рухоллы Мусави Хомейни, объявившего смерть всем, кто поддерживал экстремистскую Организацию моджахедов иранского народа, принимавшую участие в свержении шахского режима, но потом поддержавшего Ирак в его конфликте с Ираном и потому запрещенную иранским режимом.

В конце лета 1988 года между двумя воюющими странами было объявлено перемирие. Если будет установлено, что казни имели место непосредственно в ходе конфликта, то высока вероятность, что подсудимому будет предъявлено обвинение в нарушении международного гуманитарного права. Если же окажется, что эти преступления были совершены в период гражданской войны в Иране, сделать это будет сложнее.

Против обвиняемого выступают 49 истцов, некоторые из них сами побывали в так называемом Коридоре смерти тюрьмы Гохардашт, через который осужденных вели на казнь и пытки, а также смотреть на казни других заключенных. Многие из последних заявили, что узнали подсудимого по голосу, который слышали, когда тот вызывал приговоренных на казнь. Другие утверждают, что его лицо навсегда отпечаталось в их памяти, когда их пытал либо он сам, либо кто-то из его подчиненных, кому он передавал эту обязанность.

Один из самых значительных процессов

Защита подсудимого оспаривает сам факт его пребывания в тюрьме Гохардашт в то время, когда там происходили казни, равно как и то, что он занимал некую должность или как-то еще участвовал планировании или приведении смертных приговоров в исполнение.

Ожидается, что в Швеции процесс над 60-летним иранцем станет одним из самых значительных в своем роде. Предполагается, что в его ходе состоятся около ста заседаний - с 10 августа до середины апреля будущего года. На этих заседаниях будут заслушаны показания 49 истцов.