СМИ: на судне в порту Латакии произошел пожар

ТАСС, 10 августа. Два человека получили ранения при тушении пожара, возникшего на одном из судов в порту сирийского города Латакия. Об этом сообщило во вторник сирийское информационное агентство SANA.

По словам главы подразделения пожарной службы города, "легкие травмы при пожаре на судне получили два человека". По его информации, "возгорание было отмечено на борту торгового судна во время технического обслуживания". Во время пожара, добавил он, судно "было пустым". Пострадавшие при пожаре доставлены в местный госпиталь.

Под каким флагом ходит это судно, не указывается.

Других подробностей инцидента пока не приводится.