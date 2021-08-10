В Крыму с территории поврежденного селем монастыря вывезли около 150 тонн камней и грязи

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Специалисты предотвратили угрозу разрушения Космо-Дамиановского монастыря в горах под Алуштой, здания и постройки которого были повреждены на прошлой неделе после схода селя. С его территории вывезли около 150 тонн камней и грязи, сообщили на сайте обители.

После сильного дождя вечером 4 августа из берегов вышла река, проходящая по территории монастыря, вследствие чего размыло дорогу. Повреждены храм, часовня, братский корпус, подпорные стены, складские помещения с продуктами питания и заготовленными на зиму дровами, углем, разрушена вся парковая зона.

"В первые дни общими усилиями из монастыря было вывезено около 150 тонн грязи, камней и мусора. Своевременно оказанная помощь предотвратила реальную угрозу разрушения исторических зданий и потери краснокнижных растений", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на нижнем участке территории обители работает мелкая техника по сбору веток и камней. "Ситуация максимально стабилизирована", - отмечается в сообщении.

ГУ МЧС по Крыму 4 августа распространяло штормовое предупреждение о сильных ливнях, грозе, граде, шквалистом ветре до 15-20 м/с. На сайте Космо-Дамиановского монастыря сообщалось, что вечером того же дня после сильного ливня сошел сель, принесший обломки деревьев, камни и глину. МЧС в пятницу завершило работы по углублению отводного канала, расчистке и вывозу мусора на территории обители. Дальнейшим восстановлением занимается братия монастыря.

Крым летом дважды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту. 4 июля из берегов вышли три реки в Бахчисарайском районе, где выпали две месячные нормы осадков. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Сейчас продолжается восстановление после непогоды.