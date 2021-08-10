Суд вынес приговор членам курганской группировки, похищавшей людей

ТАСС, 10 августа. Члены группировки, похищавшей людей под видом деятельности реабилитационного центра "Ирис" в Курганской области, получили от пяти до 11 лет лишения свободы. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе курганского городского суда.

Ранее ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру сообщал о расследовании уголовного дела в отношении 10 мужчин, похитивших с 2015 по 2017 годы более 30 человек на территории Курганской области. Им инкриминировалось 39 преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Похищение человека", "Незаконное лишение свободы" и "Нарушение неприкосновенности жилища".

"Соучредители центра Павел Торохтий и Дмитрий Юшков получили по 10 лет колонии строгого режима каждый. Владимиру Топорищеву и Константину Анципову дали по восемь лет колонии строгого режима. 11 лет колонии особого режима получил Евгений Атаманюк, Николай Шмаков получил восемь лет и шесть месяцев колонии строгого режима, Александр Мацковский - семь лет и шесть месяцев, Давид Бециашвили и Максим Кокарев - по семь лет, пять лет колонии общего режима получил Дмитрий Лыков", - сообщили в пресс-службе суда.

Суд счел недоказанным совершение Торохтием, Юшковым, Топорищевым и Анциповым одного из эпизодов преступлений - пункты "а", "з" части 2 статьи 126 УК РФ ("Похищение человека, совершенного группой лиц из корыстных побуждений").

Ранее следствие установило, как сообщали в пресс-службе региональной прокуратуры, что в 2015 году обвиняемые создали в Юргмышском районе некоммерческую организацию "Ирис", которая якобы помогала людям избавиться от алкогольной и наркотической зависимости. До 2017 года они похитили более 30 человек, страдающих разными формами зависимости, а их родственники передавали обвиняемым деньги на лечение. В действительности же какая-либо медицинская и психологическая помощь людям не оказывалась.

По данным прокуратуры, на территории, где держали похищенных людей, были введены жесткие правила, нарушителей избивали. В одном случае в результате деятельности группы погиб человек. Как сообщали в следственном управлении СК РФ по Курганской области, обвиняемые ежемесячно взимали с родственников пострадавших оплату в сумме от 5 до 20 тыс. рублей.