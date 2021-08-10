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Суд вынес приговор членам курганской группировки, похищавшей людей

Им назначили сроки лишения свободы от пяти до 11 лет

ТАСС, 10 августа. Члены группировки, похищавшей людей под видом деятельности реабилитационного центра "Ирис" в Курганской области, получили от пяти до 11 лет лишения свободы. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе курганского городского суда.

Ранее ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру сообщал о расследовании уголовного дела в отношении 10 мужчин, похитивших с 2015 по 2017 годы более 30 человек на территории Курганской области. Им инкриминировалось 39 преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Похищение человека", "Незаконное лишение свободы" и "Нарушение неприкосновенности жилища".

"Соучредители центра Павел Торохтий и Дмитрий Юшков получили по 10 лет колонии строгого режима каждый. Владимиру Топорищеву и Константину Анципову дали по восемь лет колонии строгого режима. 11 лет колонии особого режима получил Евгений Атаманюк, Николай Шмаков получил восемь лет и шесть месяцев колонии строгого режима, Александр Мацковский - семь лет и шесть месяцев, Давид Бециашвили и Максим Кокарев - по семь лет, пять лет колонии общего режима получил Дмитрий Лыков", - сообщили в пресс-службе суда.

Суд счел недоказанным совершение Торохтием, Юшковым, Топорищевым и Анциповым одного из эпизодов преступлений - пункты "а", "з" части 2 статьи 126 УК РФ ("Похищение человека, совершенного группой лиц из корыстных побуждений").

Ранее следствие установило, как сообщали в пресс-службе региональной прокуратуры, что в 2015 году обвиняемые создали в Юргмышском районе некоммерческую организацию "Ирис", которая якобы помогала людям избавиться от алкогольной и наркотической зависимости. До 2017 года они похитили более 30 человек, страдающих разными формами зависимости, а их родственники передавали обвиняемым деньги на лечение. В действительности же какая-либо медицинская и психологическая помощь людям не оказывалась.

По данным прокуратуры, на территории, где держали похищенных людей, были введены жесткие правила, нарушителей избивали. В одном случае в результате деятельности группы погиб человек. Как сообщали в следственном управлении СК РФ по Курганской области, обвиняемые ежемесячно взимали с родственников пострадавших оплату в сумме от 5 до 20 тыс. рублей.

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