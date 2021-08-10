В Севастополе пресекли деятельность преступной группы, присваивавшей жилье стариков

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Два сотрудника полиции и четыре жителя Севастополя подозреваются в том, что с 2019 года обманом отнимали недвижимость у пожилых людей, а затем продавали ее, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

"Установлено, что с лета 2019 года двое сотрудников полиции и четверо жителей Севастополя организовали схему для хищения чужого недвижимого имущества, распределив роли. Сотрудники полиции собирали информацию об одиноких людях, которые в силу пожилого возраста или психического расстройства не могут понимать характер совершаемых в отношении них преступлений; остальные подельники "обрабатывали" пожилых граждан, вводили их в заблуждение для получения доверенности, после чего продавали их недвижимость, занимались процедурой госрегистрации права собственности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что жертвами таких действий стали двое мужчин в возрасте 57 и 84 лет, страдающие психическими заболеваниями. Мошенническим способом фигуранты уголовного дела завладели их квартирами на проспекте Октябрьской Революции и улице Меньшикова, а также земельным участком. Следствие принимает меры для признания данных сделок незаконными, что позволит восстановить права пострадавших.

По данным ведомства, спецмероприятия проводились совместно с сотрудниками ФСБ и МВД, действия, в которых подозреваются задержанные, классифицируются по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий", что предусматривает до 10 лет лишения свободы, а также по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение", что также предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Нажа пояснила ТАСС, что задержанные сотрудники полиции - старший участковый уполномоченный и сотрудник патрульно-постовой службы одного из территориальных отделов ведомства. В выявлении противоправной деятельности, в которой подозревают полицейских, участвовали сотрудники собственной безопасности УМВД России по Севастополю. "При подтверждении вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечены к установленной законом ответственности", - добавила она.