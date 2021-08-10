На Кубани виновника ДТП с шестью погибшими приговорили к шести годам колонии

КРАСНОДАР, 10 августа. /ТАСС/. Выселковский районный суд Краснодарского края признал виновным водителя "Газели" по делу о ДТП, в котором погибли шесть человек, он приговорен к шести годам колонии, сообщили журналистам в пресс-службе краевого суда во вторник.

"Выселковским районным судом окончено рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Брюховецкого района 2001 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на срок 2,5 года", - говорится в сообщении суда.

По данным суда, у водителя не было права управления транспортным средством категории D, что является обязательным для перевозки людей в кузове грузового автомобиля. В пресс-службе добавили, что подсудимый признал вину в полном объеме, раскаялся, заявил о намерении возместить моральный вред.

ДТП с участием "Газели" и "Камаза" произошло в Выселковском районе 27 ноября 2020 года. По предварительной версии, водитель "Газели" при развороте не предоставил преимущества в движении грузовому автомобилю. Жертвами аварии стали шесть человек, еще восемь пострадали.