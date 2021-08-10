СК возбудил дело в отношении матери младенца, который упал с люльки на вокзале в Москве

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, ребенок которой упал на бетонный пол на Павелецком вокзале в Москве. Об этом ТАСС сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"Следствием установлено, что в вечернее время 8 августа обвиняемая, находясь в непосредственной близости от выхода на перрон к поездам дальнего следования Павелецкого вокзала столицы, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поместила своего малолетнего ребенка в люльку, которая неустойчиво стояла на чемодане, в результате чего малыш упал на бетонное покрытие пола, получив черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом", - сообщила Марковская.

Ребенок госпитализирован, ему оказывается необходимая помощь. В отношении женщины 1984 года рождения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему). Следователем допрошены мать ребенка и ее старший сын, получена характеристика на обвиняемую. "Уже установлено, что женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родителем обязанности по содержанию и воспитанию детей, была судима", - добавила Марковская. В этой связи следствие проверит должностных лиц органов опеки и попечительства, а также подразделения по делам несовершеннолетних. При выявлении ненадлежащего надзора за семьей они также будут привлечены к установленной законом ответственности.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.