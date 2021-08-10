В Саратове задержали двух мужчин по делу о похищении детей

ТАСС, 10 августа. Двух жителей Саратова задержали после похищения двух девочек 7 и 12 лет, возбуждено уголовное дело.

"В Саратове двое мужчин задержаны по подозрению в похищении детей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а, в, д, ж" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение двух лиц, заведомо несовершеннолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья")", - сказано в сообщении следственного управления СК РФ по Саратовской области.

По данным следствия, накануне подозреваемые приехали к одному из домов на улице 40 лет Октября в Саратове, где проживал 45-летний мужчина, с целью похитить его детей. Хозяина дома, по данным СК, злоумышленники избили, после чего проникли в дом и похитили двух девочек 7 и 12 лет. Затем отвезли их в другую квартиру, где незаконно удерживали. Местонахождение детей было оперативно установлено правоохранительными органами.