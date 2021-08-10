Суд смягчил приговор активистке "Открытой России" Шевченко из Ростова-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 августа. /ТАСС/. Суд в Ростове-на-Дону смягчил приговор Октябрьского суда города, в соответствии с которым активистке "Открытой России" (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ) Анастасии Шевченко было назначено четыре года условно. Об этом во вторник Шевченко сообщила на своей странице в "Facebook".

18 февраля Октябрьский суд Ростова-на-Дону признал активистку виновной в рамках первого в России уголовного дела об участии в организации, деятельность которой на территории РФ признана нежелательной.

"Сегодня мы с [адвокатом] Сергеем Бадамшиным выиграли суд. Условный срок остался, но теперь не четыре, а три года с учетом отбытых 2,5 года. Наказание смягчили по ходатайству адвоката в связи с изменением самой статьи о нежелательных [организациях]", - написала Шевченко. Она уточнила, что соответствующее решение принято в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону.

В объединенной пресс-службе судов Ростовской области подтвердили, что суд удовлетворил ходатайство защиты Шевченко об изменении вынесенного в отношении нее приговора и смягчении наказания. Согласно решению Ленинского суда, действия осужденной переквалифицированы на ч. 1 ст. 284.1 УК РФ ("Участие в деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности в соответствии с законодательством РФ").

Помимо условного лишения свободы, Шевченко определен испытательный срок три года, в период которого на нее возложены обязанности не менять места жительства и работы без уведомления специализированного госоргана, являться для регистрации, не посещать места проведения политических публичных мероприятий и не участвовать в них. В пресс-службе добавили, что постановление Ленинского суда не вступило в законную силу.

Дело Шевченко

21 января 2019 года в отношении члена совета движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко было возбуждено уголовное дело по статье 284.1 УК РФ ("Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности").

В тот же день в рамках дела прошел обыск у восьми активистов движения в Ростове-на-Дону, Казани и Ульяновске. Суд в Ростове-на-Дону отправил Шевченко под домашний арест. Кроме того, в отношении активистов движения за последние два года было возбуждено несколько десятков административных дел по статье об участии в нежелательной организации (20.33 КоАП). Государственный обвинитель просил для активистки наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием в колонии общего режима.