В Екатеринбурге арестовали двух подозреваемых в краже денег из банкоматов

ТАСС, 10 августа. Сотрудники полиции возбудили уголовные дела в отношении двух мужчин, подозреваемых в краже денег из банкоматов в Екатеринбурге. Они задержаны, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщается в Instagram-аккаунте ГУ МВД России по Свердловской области.

"В Свердловской области пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в краже денег из банкоматов. Следователями следственного управления УМВД России по городу Екатеринбургу возбуждены уголовные дела по ч. 3 и ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража"). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, подозреваемые задержаны сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Свердловской области при участии ФСБ России. По предварительным данным, в 2020 году злоумышленники дважды пытались похитить деньги из двух банкоматов, расположенных в отделениях банка на улицах Блюхера и Луначарского в Екатеринбурге. Это им удалось только со второй попытки путем подрыва аппаратов. Отмечается, что фигуранты тщательно готовились к преступлениям: подбирали объекты, наблюдали за обстановкой, определяли способ и время проникновения, изучали пути отхода.

При обысках по местам проживания подозреваемых обнаружены инструменты и приспособления для вскрытия банкоматов, 20 мобильных телефонов, 60 сим-карт и радиостанции. "Есть основания полагать, что соучастники также могут быть причастны к совершению пяти разбойных нападений на банковские отделения. По предварительным данным, общий материальный ущерб от действий злоумышленников превышает 5 млн рублей", - отмечается в сообщении.