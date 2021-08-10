Ивановский СК возбудил дело против подростка, стрелявшего в своих сверстников из пистолета

ТАСС, 10 августа. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, который из пневматического пистолета ранил трех сверстников на площади Ленина в Шуе Ивановской области. Об этом во вторник сообщает пресс-служба СК по региону.

"Следственным отделом по городу Шуя возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, подозреваемого в совершении хулиганства, то есть грубого нарушения общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам и с применением предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел 7 июля в прогулочной зоне площади Ленина в Шуе. Когда находящийся там 16-летний мальчик сделал замечание 17-летнему подростку, подозреваемый начал стрелять из пневматического пистолета в сторону компании несовершеннолетних. В результате этого мальчик получил ранение в области коленного сустава и предплечья, 15-летняя девочка - в области переносицы, еще одна 14-летняя девочка была ранена в бедро. Стрельбу подросток прекратил только после того, как одна из девочек начала кричать от боли.

"В настоящий момент по уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, устанавливаются основания нахождения у несовершеннолетнего оружия", - сообщили в СК.