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В Ингушетии возбудили дело о получении взятки сотрудником Минпромсвязи региона

За 1,5 млн рублей должны были продлить срок действия лицензии на розничную продажу алкоголя

МАГАС, 10 августа. /ТАСС/. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере сотрудником министерства промышленности и цифрового развития республики, говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по региону.

"Выявлен факт получения 6 августа 2021 года работником министерства промышленности и цифрового развития республики через посредника взятки в размере 1,5 млн рублей за принятие положительного решения о продлении срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. По данному факту возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что подозреваемый был задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По уголовному делу выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Санкция за совершение данного преступления предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

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