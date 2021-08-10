Работник шахты в Алтайском крае погиб при обрушении горной породы

БАРНАУЛ, 10 августа. /ТАСС/. Обрушение произошло на Корбалихинском руднике в Змеиногорском районе Алтайского края, в результате чего погиб работник. Еще три человека эвакуированы, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по региону во вторник.

"10 августа поступила информация об обрушении горной породы на Корбалихинском руднике в Змеиногорском районе. <...> В результате обрушения, произошедшего на глубине 420 метров, погиб работник предприятия. Погибший поднят на поверхность, из аварийного участка выведены три человека. В медицинской помощи они не нуждаются", - говорится в сообщении.

По факту прозошедшего в региональном следственном управлении СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ ("Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Разработкой Корбалихинского месторождения полиметаллических руд занимается АО "Сибирь-Полиметаллы".