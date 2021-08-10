Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о взрывах газа в Тюмени в 2020 году

ТЮМЕНЬ, 10 августа. /ТАСС/. Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего мастера управления эксплуатации газопроводов АО "Газпром газораспределение Север", по вине которого, по версии следствия, произошли взрывы газа в шести частных домах в Тюмени осенью 2020 года. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

Днем 28 октября 2020 года в шести домах на улице Весенней микрорайона Метелева в Тюмени произошли взрывы бытового газа, пострадала женщина, она была госпитализирована. В результате инцидента подачу газа отключили в 249 домах.

"Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего мастера управления эксплуатации газопроводов АО "Газпром газораспределение Север". Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба")", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, по версии следствия, обвиняемый допустил нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Он не выявил дефект в работе регулятора давления газа и не включил систему обогрева газорегуляторного пункта. В результате этого регулятор давления газа вышел из строя, что привело к серии взрывов.

Сумма ущерба, причиненного гражданам в результате взрывов газа, составила 25,8 млн рублей.