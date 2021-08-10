МЧС Абхазии эвакуировало из высокогорья травмированную туристку из России

СУХУМ, 10 августа. /ТАСС/. Туристка из РФ получила травму в высокогорье Абхазии, спасателям пришлось эвакуировать ее на вертолете. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Абхазии во вторник.

"Утром десятого августа туристка из РФ Анна Селезнева, получившая травму в горах Абхазии, и ее несовершеннолетняя дочь были эвакуированы на вертолете МИ-2 МЧС Абхазии с перевала Химса в Сухум, где ей оказали медицинскую помощь. Селезнева с дочерью были в группе из города Воткинск Республики Удмуртия, маршрут движения оказался намного сложнее, чем представлялся изначально. МЧС Абхазии было категорически против заявленного маршрута этой туристической группы, тем не менее инструктор Валерий Попов фактически подверг всю группу неоправданному риску", - говорится в сообщении.

По словам самой туристки, маршрут продолжают еще пять человек, но их возвращение к побережью у нее вызывает опасения. "Ливни размыли все пути, очень высокие подъемы, таких высоких гор мы не встречали. Он [инструктор] на самом деле сам не ожидал, что так будет, потому что по описаниям вернувшейся до этого группы был проложен трек, и мы надеялись, что пройдем. Переживаю за остальных членов группы, особенно за женщину-учительницу 50 с лишним лет, она слабенькая, я не знаю как они будут идти обратно, там очень высокие обрывы и размытые дороги", - говорит Селезнева в видео, опубликованном на сайте МЧС Абхазии.

Как отмечается в сообщении, сотрудники МЧС на постоянной связи с основной группой и в случае необходимости готовы оперативно отреагировать на любую нештатную ситуацию. В то же время руководство МЧС намерено выйти в правительство с законодательной инициативой, позволяющей взимать с руководителей и участников подобных групп все затраченные на их спасение средства.

В мае сотрудники МЧС около месяца разыскивали 60-летнего россиянина, пропавшего на перевале Химца, но так и не нашли его.