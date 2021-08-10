В Воронеже задержали подозреваемого в наезде на пляже на 10-месячного ребенка

ВОРОНЕЖ, 10 августа. /ТАСС/. Следователи задержали в Воронеже 32-летнего мужчину, который мог быть за рулем автомобиля в момент его наезда на пляже на 10-месячного мальчика. От полученных травм ребенок погиб на месте, сообщается во вторник на сайте Следственного комитета РФ.

Вечером 8 августа в Воронеже на пляже у санатория им. Дзержинского легковой автомобиль Ford Focus наехал на мужчину и его 10-месячного сына, мужчина получил травмы, а ребенок погиб. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека").

"По подозрению в совершении данного преступления задержан 32-летний местный житель, на которого указал отец погибшего ребенка как на лицо, возможно, находившееся в момент происшествия за рулем автомобиля", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как уточняется в сообщении СК, следователи назначили комплекс экспертиз, они устанавливают очевидцев и свидетелей произошедшего. "Следователям также надлежит проверить иные версии случившегося, в том числе озвученные в СМИ и соцсетях, и установить причины, предшествовавшие трагедии", - говорится в сообщении.