{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Воронеже задержали подозреваемого в наезде на пляже на 10-месячного ребенка

В результате инцидента мальчик умер

ВОРОНЕЖ, 10 августа. /ТАСС/. Следователи задержали в Воронеже 32-летнего мужчину, который мог быть за рулем автомобиля в момент его наезда на пляже на 10-месячного мальчика. От полученных травм ребенок погиб на месте, сообщается во вторник на сайте Следственного комитета РФ.

Вечером 8 августа в Воронеже на пляже у санатория им. Дзержинского легковой автомобиль Ford Focus наехал на мужчину и его 10-месячного сына, мужчина получил травмы, а ребенок погиб. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека").

"По подозрению в совершении данного преступления задержан 32-летний местный житель, на которого указал отец погибшего ребенка как на лицо, возможно, находившееся в момент происшествия за рулем автомобиля", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как уточняется в сообщении СК, следователи назначили комплекс экспертиз, они устанавливают очевидцев и свидетелей произошедшего. "Следователям также надлежит проверить иные версии случившегося, в том числе озвученные в СМИ и соцсетях, и установить причины, предшествовавшие трагедии", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияВоронежская область
ЧП с кислородом в ковидном стационаре во Владикавказе
В больнице Владикавказа в течение двух часов врежут новую трубу для подачи кислорода
По словам врио главы региона Сергея Меняйло, сейчас идут работы, чтобы сделать разводку до реанимации для того, чтобы по трем линиям шел кислород
Читать полностью