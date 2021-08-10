Полицейские во Франции застрелили угрожавшего им ножом мужчину

ПАРИЖ, 10 августа. /ТАСС/. Сотрудники группы по борьбе с особо опасными преступниками застрелили вблизи города Сент-Этьен (восточная часть Франции) выходца из африканской страны Того, который угрожал им ножом. Об инциденте, произошедшем в понедельник, сообщила во вторник префектура департамента Луара.

Согласно ее данным, этот человек, давно страдавший от нарушения психики, впал в крайне возбужденное состояние. Его супруга и дети заперли его в одной из комнат квартиры, расположенной в городе Ла-Талодьер. Этот человек был лишь накануне выписан из психиатрического госпиталя, куда был в срочном порядка госпитализирован в связи с припадками. Его жена намеревалась в самое ближайшее время вновь поместить его в эту лечебницу.

Полицейским, прибывшим по вызову, так как этот человек представлял явную опасность для окружающих, не удалось нейтрализовать мужчину с помощью электрошокового пистолета из-за того, что один из контактных электродов при выстреле попал в мебель. Мужчина накинулся на них с кухонным ножом, лезвие которого было 30 см длиной. Один из полицейских сделал выстрел из табельного оружия, от чего нападавший умер уже через несколько минут.

Инцидент произошел во Франции в тот же день, когда в департаменте Вандея (юго-запад страны) выходец из Руанды явился в полицию с повинной, заявив, что убил одного из местных католических священников. Этот же человек 18 июля 2020 года совершил поджог собора в Нанте, где служил сторожем. Тогда медэкспертизой он был признан психически больным и после пребывания в психиатрической клинике был выпущен недавно на свободу и временно помещен в католический приют в ожидании решения суда о его высылке из Франции. Именно там им и было свершено убийство человека из католической общины, помогавшей мигрантам, находящимся в сложной ситуации.