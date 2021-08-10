СМИ: по меньшей мере 25 военных погибли при тушении лесных пожаров в Алжире

ТАСС, 10 августа. Не менее 25 военнослужащих армии Алжира погибли при тушении лесных пожаров и проведении поисково-спасательных операций в провинциях Тизи-Узу и Беджайя. Об этом во вторник сообщил новостной портал Afrigatenews со ссылкой на заявление алжирских властей.

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на данные Минобороны Алжира, сообщало о 18 погибших военных.

Соболезнования семьям жертв выразил президент страны Абдельмаджид Теббун.

Как информировала ранее во вторник Национальная служба телевещания Алжира, лесные пожары бушуют сразу в нескольких провинциях страны - Джиджель, Сетиф, Беджайя, Аннаба, Тебесса, Блида, Буира, Бумердес, Гельма и Хеншела. Жертвами стихии стали семь гражданских лиц - шестеро в провинции Тизи-Узу (на севере страны) и один в провинции Сетиф (на северо-востоке республики). По мнению региональных властей, причиной появления очагов возгорания стала жара, однако не исключается, что часть пожаров может иметь "искусственное происхождение". Помощь в тушении огня оказывают алжирские военные.