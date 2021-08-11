В Чувашии в ДТП пострадали семь человек

ТАСС, 11 августа. Три легковых автомобиля столкнулись на автодороге А-151 в Канашском районе Чувашии, пострадали семь человек, включая двоих несовершеннолетних. Об этом сообщается на сайте МВД по республике.

"В Чувашии сотрудники полиции устанавливают причину аварии с участием трех легковых автомобилей. В результате ДТП пострадали семь человек, в том числе двое несовершеннолетних. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, вечером 10 августа на автодороге А-151 возле деревни Караклы Канашского района столкнулись Lada Priora, Toyota RAV4 и Lada Granta. По предварительной информации, водитель Lada Priora при перестроении столкнулся с Toyota, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada Granta.

Движение на участке дороги частично восстановлено. Сотрудники ДПС устанавливают все обстоятельства аварии.