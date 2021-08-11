На островах у Хабаровска подтопило еще 10 дач и несколько участков дорог в поселениях

ХАБАРОВСК, 11 августа. /ТАСС/. Еще десять дачных участков подтопило на островных территориях у Хабаровска. Кроме того, подтопленными оказались несколько участков дорог в поселках края. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Накануне было подтоплено 660 дач на островах.

"Подтоплено порядка 670 дачных участков на островах, два земельных участка, три приусадебных участка и в общей сложности 12 участков автодорог", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уровень Амура поднялся на 15 см и достиг отметки в 494 см. В течение двух суток ожидается дополнительный подъем уровня на 30-40 см. Неблагоприятным для города является уровень в 450 см, опасным - 600 см. По уточненным прогнозам гидрологов, у Хабаровска гребень амурского паводка ожидается к 16-19 августа с достижением отметок 600-650 см (вместо 15-17 августа), а у Комсомольска-на-Амуре - 23-26 августа с отметками 650-700 см при опасном явлении 650 см.

Подтопления сейчас отмечаются в Хабаровском, Нанайском и Комсомольском районах. В селе Корсаково-2 вода зашла на территорию одного приусадебного участка, под воздействием паводка там также находятся два земельных участка и два участка внутрипоселковой дороги. В населенных пунктах Воронежское-2, Елабуга, Красносельское, Лесное и Кукан под воздействием большой воды оказались два приусадебных участка и четыре отрезка внутрипоселковых дорог, разрушен один мост.

В Нанайском районе вода вышла на дорожное полотно еще в двух местах. В результате прохождения паводка оказались подтопленными четыре участка дороги, расположенных вблизи береговой черты, - один в селе Маяк и три в селе Дада. Также сохраняется вода на дороге между поселениями Дубовый Мыс и Гасси. Имеется объезд. Вода остается на одном участке внутрипоселковой дороги в поселке Гайтер Комсомольского района.

Из-за паводка в границах Хабаровского, Амурского, Комсомольского, Нанайского, Николаевского и Ульчского районов, а также Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре ввели режим ЧС.