В Амурской области за сутки подтопило 11 домов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 августа. /ТАСС/. Количество подтопленных домов в Амурской области за сутки увеличилось на 11. Больше всего таких домов по-прежнему в городе Белогорске, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

Сутками ранее было подтоплено 152 жилых дома и 1 393 приусадебных участка.

"По состоянию на 11 августа в Приамурье подтоплено 163 жилых дома. Вода находится на 1 384 приусадебных участках", - говорится в сообщении.

Гребень паводка готовится принять Архаринский район, где уровень Амура в районе села Иннокентьевка превысил отметку опасного явления на 73 см и составил 1 003 см. По прогнозу, в ближайшие два дня вода поднимется еще на семь сантиметров.

По данным правительства Амурской области, в районе эвакуировали 197 человек, из них 109 - дети. Самостоятельно покинули свои дома 97 человек.

"Для ликвидации последствий паводка и оказания помощи населению задействована группировка МЧС России: 57 человек, 17 единиц техники, в том числе одно беспилотное авиационное судно, плавающее транспортное средство и три плавательных средства", - говорится в сообщении. Всего в проведении аварийно-восстановительных работ на территории области задействована группировка общей численностью 830 человек, 253 единицы техники, в том числе 39 плавательных средств.

О ситуации

В Амурской области сейчас проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками, в регионе продолжает действовать режим ЧС межрегионального характера. Вода повредила порядка тысячи жилых домов, 351 км дорог, 19 мостов, 88 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 6,3 млрд рублей.