В Забайкалье из-за паводка перекрыли движение на дороге Могойтуй - Сретенск

ЧИТА, 11 августа. /ТАСС/. Паводки в Сретенском районе Забайкальского края размыли участок региональной дороги Могойтуй - Сретенск, дорожные службы перекрыли движение, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС по Забайкалью.

"В результате выпадения обильных осадков в Сретенском районе за последние несколько дней произошел подъем уровня воды в ручье Кокертай. Водой размыт участок автомобильной дороги сообщением Могойтуй - Сретенск. На место происшествия направлена оперативная группа пожарно-спасательной части №32 города Сретенска", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе Минстроя Забайкалья, автобусное сообщение со Сретенском приостановлено, автомобили могут проехать в город через село Шелопугино.

В Забайкальском крае из-за масштабных паводков в 2021 году пострадало имущество более 13 тыс. человек в 48 населенных пунктах, были подтоплены 2,7 тыс. домов, 4,3 тыс. приусадебных участков, 555 км автомобильных дорог, 71 автомобильный мост, 146 объектов социальной инфраструктуры, 56 дамб и 11 каналов. Общая сумма ущерба составляет порядка 4 млрд рублей.