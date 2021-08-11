Пункт базирования сотрудников Авиалесоохраны уничтожен огнем в нацпарке Якутии

ЯКУТСК, 11 августа. /ТАСС/. Лагерь базирования сотрудников Авиалесоохраны, занимающихся тушением лесных пожаров в Якутии, уничтожен огнем в национальном парке "Ленские столбы". Пострадавших нет, сотрудников вывезут вертолетом, сообщается в среду на странице учреждения в Instagram.

Пожар действует напротив села Тит-Ары Хангаласского района.

"Пламенем уничтожен лагерь парашютистов (десантников) пожарной службы Авиалесоохраны Читинской авиабазы. К счастью, никто не пострадал. Огнем уничтожены лишь часть оборудования и таборное имущество, которое легко восстановить. Все сотрудники находятся в безопасности в соседнем лагере. Сегодня мы постараемся их вывести с пожара на вертолете", - говорится в сообщении.

Как уточнили в нацпарке, верховой пожар прошел на несколько сотен метров, возгорание тушат 137 человек.

По данным федеральной Авиалесоохраны, на территории национального парка тушат два пожара на площади 21 926 га.