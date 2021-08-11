Управлявшая машиной жительница ХМАО сбила полицейского, отказавшись предъявлять документы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили несколько административных дел в отношении 22-летней жительницы поселка Алябьевский Ханты-Мансийского автономного округа, не пожелавшей показывать документы и протащившей полицейского около 30 м. по дороге. Об этом сообщает в среду пресс-служба регионального управления МВД.

"Ночью 10 августа в поселке Малиновский экипажем ДПС <…> по Советскому району был остановлен автомобиль "Лада Приора" под управлением 22-летней жительницы поселка Алябьевский. В ответ на требование госавтоинспектора предоставить документы для проверки девушка нажала на педаль газа, в результате протащила сотрудника ДПС около 30 м. по дороге и скрылась с места происшествия в неизвестном направлении. Полицейский получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи проходит амбулаторное лечение", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, местонахождение гражданки установил участковый. В отношении нарушительницы составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ "Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке", ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством", ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ "Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" и ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ "Уклонение от исполнения административного наказания".

При этом материалы проверки по факту причинения травм сотруднику полиции направлены в СУ СК России по Югре. Отмечается, что транспортное средство гражданки с февраля 2019 года снято с регистрационного учета в связи со смертью владельца, а номерные знаки находятся в розыске.