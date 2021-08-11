Прокуратура в Приангарье потребовала усилить контроль в интернате, где избивали детей

ИРКУТСК, 11 августа. /ТАСС/. Прокуратура потребовала от Министерства образования Иркутской области усилить контроль за работой школы-интерната в поселке Квиток, где выявлены случая избиения воспитанников. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"Установлены факты недостаточно эффективной работы администрации учреждения по созданию безопасных условий пребывания воспитанников и профилактике девиантного поведения несовершеннолетних, пребывающих в учреждении. В связи с этим региональному министру образования внесено представление с требованием об усилении контроля за деятельностью специализированного учреждения для детей-сирот и привлечении лиц к ответственности", - говорится в сообщении.

С заявлением в полицию обратились воспитанники. По последним данным пресс-службы управления СК России по Иркутской области установлено, что не менее пяти сотрудников школы-интерната - заместитель директора по воспитательной работе, три воспитателя и медицинская сестра - систематически применяли к детям физическую силу за непослушание, самовольные уходы. 14-летний воспитанник рассказал следователям, что для его избиения одна из воспитательниц привлекала своего несовершеннолетнего сына.

Следователи проводят обыск в Министерстве образования Иркутской области, изымают необходимую документацию.

Возбуждено уголовное дело по факту применения физической силы к детям, задержаны четверо сотрудников учреждения. Задержанные отстранены от должности, это заместитель директора по воспитательной работе, два воспитателя и медицинская сестра. В зависимости от роли каждого, им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия"), ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"), п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего").